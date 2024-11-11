ليس لويز فيليبي .. خالد الشنيف يفاجئ جماهير الاتحاد برحيل "متوقع" لنجمه الأجنبي في يناير

ماذا يحدث في الاتحاد؟

أثار الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، جدلًا كبيرًا حول توقيع رحيل أحد نجوم فريق الاتحاد، في موسم الميركاتو الشتوي المُقبل، بخلاف المدافع الإيطالي لويز فيليبي، الذي باتت مغادرته للعميد مسألة وقت.

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وذكرت صحيفة "الرياضية" أن إدارة شركة الاتحاد، بدأت مفاوضاتها مع الإيطالي لويز فيليبي، من أجل إنهاء العقد بالتراضي عبر تسوية مالية، دون الحاجة للجوء إلى رفع شكوى للاتحاد الدولي (فيفا)، في ظل استياء اللاعب من استبعاده من قائمة العميد للمسابقات المحلية خلال موسم 2023-2024 بسبب الإصابة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق، وجه الشنيف، عبر برنامج "دورينا غير"، رسالة إلى جماهير الاتحاد، بقوله "لا تستغربوا خروج فابينيو في الفترة الشتوية، واستقطاب لاعب أفضل منه".

وجاءت رسالة الشنيف ردًا على حديث محمد نور، أسطورة الاتحاد، حول فابينيو، حيث أشاد بمستواه، خاصة في مباراة الديربي أمام الأهلي، قائلًا إنه يذكره بمستواه مع ليفربول الإنجليزي وموناكو الفرنسي، ولا يعتقد بأنه يرغب في الخروج من النادي في الوقت الحالي.

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وانتقل فابينيو إلى صفوف الاتحاد، قادمًا من ليفربول، في صيف 2023، بعقد حتى نهاية موسم 2026، فيما يعد لاعب الوسط البرازيلي أحد العناصر الأساسية في كتيبة المدير الفني لوران بلان، حيث خاض كافة مباريات العميد - حتى الآن - بواقع 10 مباريات في دوري روشن السعودي، سجل خلالها هدفًا وحيدًا أمام الوحدة، فضلًا عن مباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين.