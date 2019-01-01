خالد البلطان يكشف عن طموحاته في رئاسة الشباب السعودي

تقدم خالد البلطان رئيس مجلس الإدارة بملف ترشحه لقيادة النادي في فترة جديدة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف خالد البلطان رئيس نادي الشباب الحالي والمنتظر عن طموحاته مع الفريق خلال الفترة المقبلة عقب ترشحه رسمًيا لرئاسة النادي.

نادي الشباب أعلن أمس الثلاثاء، عن تقدم خالد البلطان رئيس مجلس الإدارة بملف ترشحه لقيادة النادي في فترة جديدة، وذلك في اليوم الأخير قبل إغلاق باب الترشح.

وقال نادي الشباب في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : تقدّم رئيس النادي خالد البلطان ملف ترشّحه لرئاسة نادي ⁧الشباب⁩ وذلك في مقر لجنة الانتخابات بالنادي.

بعد قرار سعود السويلم.. من الشخص الأنسب لمنصب رئيس النصر 🤔 — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 11, 2019

البلطان قال في تصريحات تلفزيونية لقناة "24 الرياضية"، أن هدفه في السنوات الأربع القادمة، على رأس مجلس إدارة الشباب، هو تكوين فريق بطل يتوج بجميع الألقاب، وإعادة بناء ملعب خاص بالفريق الأول لكرة القدم.

ورفض البلطان وعد الجماهير، بالعودة إلى البطولات في الموسم القادم 2019-2020، مشددًا على أنه ستكون الخطوة الأولى نحو الوصول إلى منصات التتويج.

رسائل وداع خاصة من جماهير النصر للشامخ سعود آل سويلم

وتولى البلطان مهمة رئاسة النادي بالتكليف منذ بداية الموسم الماضي، علما بأنه سبق وتواجد على رئاسة مجلس الإدارة في فترات مختلفة بداية من 2005 إلى 2006، ومن 2006 حتى 2014، قبل أن يعود في 2018 مجددًا.