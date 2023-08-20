خالد البلطان يفتح النار .. كشف "الفيلم الهندي"، كذب تمبكتي وحدد سعرًا صادمًا لبيعه

الهلال والاتحاد والنصر والأهلي يتنافسون على مدافع الشباب

SHAHID

يبدو أن الأيام الأخيرة في سوق الانتقالات الصيفي الخاص بدوري روشن السعودي ستُعيد الإثارة للصفقات المحلية، حيث وصل الصراع على توقيع حسان تمبكتي بين الرباعي الكبير إلى الذروة.

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تمبكتي يمتلك عروضًا من الهلال والنصر والاتحاد والأهلي وقد أعلن رغبته بصراحة يوم أمس في الرحيل خلال ظهوره عبر قناة روتانا خليجية، وفتح مزادًا بين الأندية الأربعة المملوك 75% من ملكيتها لصندوق الاستثمارات السعودي حول ضمه بالإشارة إلى أنه سيلعب للنادي الذي يُقدم العرض الأكبر لناديه الشباب.

تمبكتي أوضح خلال تصريحاته المتلفزة أن البلطان وإدارة الشباب وعدته بالموافقة على رحيله حال أراد عند تجديد عقده الذي ينتهي عام 2027، لكن الرئيس السابق نفى هذا الأمر وكذب اللاعب وأكد عدم صحة حديثه.

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وأضاف "أول مرة أسمع هذا الكلام، ليحمد تمبكتي الله على أننا منحناه ما أراد عند تجديد عقده، ظهوره في الإعلام مجرد فيلم هندي بالاشتراك مع إدارة النادي وهو أمر مؤسف جدًا، لا أقبل أبدًا أن تتصرف إدارة نادٍ عريق مثل الشباب هكذا ولتبرير بيع اللاعب، من الممكن أن يُباع لكن بطريقة مناسبة تحفظ للنادي صورته".

وحدد البلطان سعرًا صادمًا للمدافع الدولي السعودي، بقوله "التجديد مع تمبكتي كلف النادي 10 ملايين ريال نقدًا بخلاف الرواتب الشهرية، حيث زاد راتبه من 33 ألف إلى 850 ألفًا، أي كلفني ما يزيد عن 15 مليون ريال، وحاليًا سعره لا يقل عن 180 مليون ريال، هذا استثمار كبير من 15 إلى 180 مليونًا".

يُشار إلى أن التقارير الأخيرة تحدثت عن تقديم الهلال عرض يتضمن مبلغًا ماليًا بجانب عقد موسى ماريجا وأحد مدافعيه لضم تمبكتي.

SHAHID