خالد البلطان يُحفز لاعبي الشباب للفوز على الاتحاد

قررت إدارة الليوث توزيع عددًا من التذاكر المجانية من قِبل مجلس الجمهور على الجماهير الحاضرة

طالب رئيس نادي الشباب خالد البلطان لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بضرورة بذل جهد أكبر لتحقيق الفوز اليوم في مباراة الفريق أمام منافسه الاتحاد، ضمن الجولة الـ 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

واجتمع البلطان مع الفريق أمس لتحفيزهم على بذل جهد مضاعف، مشددًا على أهمية التركيز وعدم التفريط في النقاط.

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وقررت إدارة الليوث توزيع عددًا من التذاكر المجانية من قِبل مجلس الجمهور على الجماهير الحاضرة في استقبال البعثة.

ووصلت بعثة فريق الشباب إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، يوم أمس، وسط استقبال جماهيري حافل، وذلك قبل مواجهة الكلاسيكو أمام الاتحاد .

ويعاني نادي الشباب اليوم من الغيابات، حيث تأكد غياب المدافع الجزائري جمال بلعمري عن مباراة فريقه أمام الاتحاد بسبب وجوده في فرنسا لاستكمال برنامجه التأهيلي بعد تعرضه لإصابة في الكاحل.

ويغيب أيضًا الظهير الأيسر عبد الله الشامخ بسبب طرده في المباراة السابقة أمام ضمك بالبطاقة الحمراء، إضافة إلى غياب المدافع الشاب متعب المفرج بداعي الإصابة.

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يُذكر أن نادي الشباب يحتل المركز الثامن برصيد 28 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة فقط.