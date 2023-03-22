خافيير تيباس منتقدًا هجوم ريال مدريد على الحكام: تعمد لإشعال الحرائق!

وجه خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني انتقادات لاذعة لنادي ريال مدريد، على خلفية الحملة التي يشنها النادي للهجوم على حكام "لا ليجا".
ريال مدريد، وفي حملته للهجوم على الحكام الإسباني عبر قناته الرسمية، انتقد القرارات المعاكسة التي يتعرض لها النادي، خاصة بعد الشعور بالضرر من قرارات التحكيم في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة يوم الأحد الماضي.
وفي تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية وصف تيباس ريال مدريد بأنه مثل من يتعمد إشعال الحرائق باستمرار.
وقال رئيس رابطة الدوري الإسباني: "يبدو الأمر سيئًا جدًا ومبالغًا فيه بالنسبة لي، إنه يضر بسمعة برشلونة والمنافسة، يمكن أن تتدخل لوائح الاتحاد الإسباني".
واختتم حديثه في هذا الصدد قائلًا: "إن الانتقادات المستمرة ضد الحكام يجب أن يتم مواجهتها ببعض المخالفات".
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