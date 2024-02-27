أعطي 10/10 لفلورنتينو بيريز ومديره العام

أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، أن انضمام كيليان مبابي إلى ريال مدريد سيكون بمثابة إضافة كبيرة للمسابقة التي تضم بالفعل أفضل نجوم في العالم.

وتحدث تيباس في حوار لصحيفة "آس" الإسبانية، قائلًا: "لدي إحساس أن مبابي وقع بالفعل لريال مدريد، أنا أثق في بعض خبراء الانتقالات والصحفيين المقربين من فلورينتينو بيريز وأصدق أنه انتقل إلى الملكي بنسبة 99.9%".

وأضاف تيباس: "وصول مبابي سيجعلهم في ريال مدريد يحاولون الفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والكأس وكأس السوبر وكأس العالم للأندية".

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وأضاف: "وصول مبابي إلى الدوري الإسباني، سيعود بفوائد كبيرة على الليجا، أن يكون لديك واحد من أفضل اللاعبين في العالم، فهذا يمنح المسابقة بريقًا خاصًا، لدينا بيلينجهام وفينيسيوس في الريال وجريزمان في أتلتيكو وليفاندوفسكي في برشلونة، سنكون الدوري الذي يضم أكبر عدد من النجوم في العالم".

وتطرق تيباس للحديث عن اقتراب ألفونسو ديفيز، لاعب بايرن ميونخ من الانتقال إلى ريال مدريد، قائلًا: "ريال مدريد سيتعامل مع هذه الصفقة بكثير من الحذر، لا أعرف الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب، لكني أجزم أن ريال مدريد لديه القدرة على ذلك إنهم يجيدون التعامل في الأمور المادية وهم في وضع مثالي. أعطي 10 لفلورنتينو بيريز ومديره العام في إدارة هذه الملفات".

وتابع: "القلق بشأن عدم المساواة الاقتصادية بين مدريد وبرشلونة؟ عدم المساواة يظهر في الميدان. لو قلنا في بداية الموسم أن جيرونا سيقاتل من أجل الفوز بالليجا، لما صدقنا أحد، كرة القدم رياضة لا علاقة لها بالأداء الاقتصادي. سيظل ريال مدريد يقاتل دائمًا من أجل الألقاب، وهذا ما يتوافق مع نادٍ بحجمه".