خافيير تيباس: ريال مدريد يمكنه منافسة أندية الدوري الإنجليزي، برشلونة يعجز عن ذلك!

تحدث خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا عن بعض القضايا الرياضية على هامش ندوة نظمتها "فاينانشيال تايمز" اليوم الخميس.
وانتقد تيباس في أكثر من مناسبة الأوضاع الاقتصادية لنادي برشلونة، وأثارات تصريحاته الأخيرة الكثير من الجدل.
وأجاب رئيس رابطة الليجا على سؤال إمكانية منافسة الأندية الإسبانية لفرق الدوري الإنجليزي؟ قائلًا: "ربما يمكن لريال مدريد أن ينفق نفس المبلغ الذي ينفقه فريق في الدوري الإنجليزي لكن برشلونة لا يستطيع ومدريد لا يفعل ذلك والتضخم لا يزداد".
وتابع: "لا أفتقد" جالاكتيكوس" أو أريد استعادته لا أريد أن يشتري ريال مدريد ما يريده بسهولة علينا التكيف مع الوضع في الصناعة اليوم نريد منافسة متوازنة ".
وشدد: "علينا تحليل سبب ظهور هذا الدوري الممتاز الجديد إذا كان علينا تحسين حوكمة الرياضة على سبيل المثال النظام الذي نتمتع به أحيانًا يفيد الفرق الكبيرة بشكل أكبر ويجب إيجاد توازن أفضل ".
وأكد أنهم تعلموا من الدوري الإنجليزي الكثير في حقوق البث التلفزيوني متمنيًا الوصول إلى مستواهم، مع الالتزام معايريهم التي تختلف عن الدوري الإنجليزي.
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