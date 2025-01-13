تيباس يفاجئ السعودية .. مفاوضات لإقامة كأس السوبر الإسباني في هذه الدولة العربية!

السعودية تحتضن كأس السوبر الإسباني منذ عدة سنوات..

منذ يومين تقريبًا.. أعلن رافائيل لوزان، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بدء مفاوضات تمديد عقد "إقامة" بطولة كأس السوبر المحلي، في المملكة العربية السعودية.

الشراكة بين الاتحاد الإسباني والسعودية بدأت عام 2019، باتفاقية لـ"ثلاثة نسخ" تم تمديدها فيما بعد إلى 2029؛ لكن مع استمرار النجاح الاقتصادي والتنظيمي، انطلقت محادثات رسمية لتجديد العقد حتى 2034.

ووسط ذلك.. قام خافيير تيباس، رئيس الرابطة الإسبانية، نائب رئيس اتحاد الكرة المحلي، بزيارة إلى دولة العراق، خلال الساعات القليلة الماضية؛ قد يتم على إثرها تغيير الخطط تمامًا.

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الإعلامي الرياضي عمر قحطان كشف مساء يوم الإثنين، عن أن زيارة تيباس إلى بغداد، جاءت لمتابعة مشروع "الليجا" في العراق؛ إلا أنها تطرقت أيضًا إلى مواضيع مهمة أخرى.

وأعلن قحطان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن تيباس دخل خلال هذه الزيارة، في مفاوضات جادة مع المسؤولين العراقيين؛ لإقامة بطولة كأس السوبر الإسباني في العراق.

ولم يذكر الإعلامي العراقي أي تفاصيل أخرى بشأن هذه المفاوضات؛ خاصة فيما يتعلق بموعد بدء العقد والعوائد المالية، وذلك إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بالطبع.

جدير بالذكر أن نادي برشلونة توّج بلقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس السوبر الإسباني، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية؛ بعد الفوز على ريال مدريد (5-2) في المباراة النهائية، مساء يوم الأحد الماضي.