"السعودية تمثل أهمية كبيرة لنا" .. خافيير تيباس يوقع شراكة خاصة بين الدوري الإسباني و"موسم الرياض"

تركي آل الشيخ أعلن المفاجأة الجديدة..

أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه، مساء اليوم الثلاثاء، توقيع "عقود شراكة" مع رابطة الدوري الإسباني.

التعاون بين المملكة والرابطة الإسبانية بدأ منذ سنواتٍ، وتحديدًا في مطلع عام 2018؛ عندما تم توقيع اتفاقية تسمح بانتقال أكثر من لاعب سعودي - على سبيل الإعارة -، إلى بعض أندية الدوري الإسباني.

وتطور التعاون الرياضي بين البلدين مؤخرًا؛ باستضافة المملكة بطولة كأس السوبر الإسباني، إلى جانب مناقشات بشأن إقامة بعض مباريات الدوري على الأراضي السعودية، إذا سمحت اللوائح بذلك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. كشف آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن توقيع "موسم الرياض" عقود شراكة لـ"رعاية" الدوري الإسباني لكرة القدم؛ لمدة 3 سنوات قادمة.

وعن ذلك يقول تيباس: "المملكة منطقة استراتيجية للرابطة، وتمثل أهمية كبيرة لنا.. السعوديون لديهم شغف هائل بالدوري الإسباني، ونحن نسعى لتعزيز نمو صناعة الرياضة والترفيه في السعودية".

ومن ناحيته.. أكد سفير الدوري الإسباني ديفيد فيا، أن عقد الشراكة مع "موسم الرياض"؛ ليس إلا بداية لسلسلة من التعاون مع المملكة العربية السعودية، في المستقبل.

وأشاد فيا في نهاية تصريحاته، بـ"التطور الهائل" التي تشهده السعودية، في مجالي الرياضة والترفيه؛ مما يجعل المملكة شريكًا مثاليًا للدوري الإسباني.