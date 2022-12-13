بوفال وزملاؤه يستعدون لمواجهة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022

أفاد مصدر خاص من الاتحاد المغربي لكرة القدم لجول النسخة العربية أن عرضين سعوديين وصلا نادي أنجي الفرنسي للتعاقد مع نجمي المنتخب المغربي سفيان بوفال وعز الدين أوناحي.

بوفال يؤدي بشكل جيد جدًا مع أسود الأطلس في كأس العالم قطر 2022 فيما انتزع أوناحي إعجاب الجميع بمستواه المذهل تحت قيادة المدرب وليد الركراكي حتى أن لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني خصص جزءًا من مؤتمره الصحفي عقب الخسارة أمام المغرب للحديث عنه وعن دهشته من أدائه الفني والبدني.

المصدر أوضح أن النادي الفرنسي تلقى عرضين من السعودية للتعاقد مع بوفال، مشيرًا إلى أن الجناح المغربي ووكيله على علم بكافة التفاصيل، ولم تُحدد هوية الناديين الراغبين في التعاقد مع اللاعب لكن يُرجح أن يكون الاتحاد أحدهما.

وفيما يُعد انتقال أوناحي للدوري السعودي صعبًا للغاية بسبب ارتباطه بعدد من الأندية الأوروبية الكبيرة مثل برشلونة وبوروسيا دورتموند وليستر سيتي، يبدو أن الفرصة موجودة لانضمام بوفال لأحد أندية دوري روشن السعودي خاصة مع ترحيب رئيس أنجي بالتخلي عنه وعدم حصوله على راتب كبير في النادي الفرنسي.

يُشار إلى أن الجناح صاحب الـ29 عامًا كان قد رفض عرضًا سخيًا من الريان القطري الصيف الماضي.

المغرب تُواجه فرنسا يوم غدٍ الأربعاء في نصف نهائي مونديال 2022، ويُقام مساء اليوم الثلاثاء نصف النهائي الأول بين الأرجنتين وكرواتيا.