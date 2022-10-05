خاص | بتدخل من لقجع .. حمد الله يشارك مع المغرب في كأس العالم 2022

أزمة حمد الله ومنتخب المغرب تنتهي

انتهت أزمة عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد مع المنتخب المغربي، وأصبح قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لصفوف أسود الأطلس في كأس العالم قطر 2022.

كيف انتهت أزمة حمد الله مع منتخب المغرب؟

أكدت مصادر "جول" على أن مشكلة عبد الرزاق حمد الله مع المنتخب المغربي انتهت، بوساطة فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم.

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Shahid Shahid

وأضافت المصادر أنه على الرغم من أن لقجع كانت لديه بعض التحفظات على عودة حمد الله للمنتخب المغربي، إلا أنه تواصل مع مهاجم الاتحاد.

حمد الله تعهد لرئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، بتقديم كل ما يمتلك للمنتخب المغربي، وذلك بعد أن تصفية الخلافات بين الطرفين.

وبعد انتهاء تلك الأزمة بشكل رسمي، أصبح الآن مصير حمد الله مرتبط بقرار المدرب وليد الركراكي؛ المدير الفني الحالي للمنتخب المغربي.

ماذا حدث بين الركراكي وحمد الله؟

في أول مؤتمر صحفي بعد إعلان أول قائمة مستدعاه من قبل الركراكي، تسائل الإعلام عن سر غياب حمد الله عنها، خاصةً وأن الجميع كان ينتظر عودته بعد رحيل الفرنسي هيرفي رينارد ولم يحدث، ثم رحيل خليلودجيتش، وتواصل تجاهل حمد الله.

المدرب الوطني أوضح أن استبعاد مهاجم الاتحاد جاء نظرًا لتعرضه لعقوبة الإيقاف من قبل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، على خلفية أزمته مع ناديه السابق النصر.

وأوضح الركراكي أن هناك مهاجمين بدأوا الموسم بالفعل مع فرقهم، بينما غاب حمد الله عن فريقه في أول مباراتين في الموسم من دوري روشن السعودي، وعاد مع المباراة الثالثة بعد تعليق عقوبة إيقافه.

لكن تصريحات المدير الفني لأسود الأطلس لم تكن مقنعة للجماهير وبعض المدربين المغاربة، الذي أكدوا أن مهاجم مثل حمد الله لا يمكن أن يستبعد لهذا السبب، خاصةً وأنه سجل هدفين مع عودته مع العميد قبل معسكر إسبانيا.

وهنا بدأ أزمة جديدة لحمد الله مع منتخب بلاده، بعد أزماته المتتالية مع رينارد وخليلودجيتش..

عندما سئل حمد الله عن تصريحات الركراكي حول أنه بالفعل في حسابات المدرب وأنه سيكون له مكانًا في قادم المعسكرات حال جاهزيته، رد المهاجم بطريقة عرضته للانتقادات من البعض، مؤكدًا أنه لم يسمع تصريحات المدرب. (طالع التفاصيل من هنا)

ورد عليه المدرب الوطني مؤكدًا أنه سيتغاضى عن ردوده وسيفترض حسن النية في اللاعب، لكنه سيقيمه في قادم المباريات مع الاتحاد، لتحديد موقفه من المشاركة في المونديال. (طالع التفاصيل من هنا)

وتعد هذه الأزمة تكملة لسلسلة أزمات اللاعب مع منتخب بلاده، والتي بدأت بمغادرته لمعسكر الفريق قبل أيام من كأس أمم إفريقيا مصر 2019، نظرًا لخلافاته مع زملائه ومع المدير الفني وقتها رينارد.

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