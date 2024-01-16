خاص | الصفقة وشيكة .. باريس يُنهي أحلام الاتحاد ويقترب من ضم نجم المغرب!

عائق وحيد أمام الصفقة

بعد تألقه بشكل لافت للأنظار مع وست هام خلال هذا الموسم، قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي توجيه أنظاره نحو النجم المغربي نايف أكرد.

صاحب الـ27 سنة يعتبر من العناصر الرئيسية بفريق المدرب ديفيد مويس هذا الموسم، بعدما ارتبط بالاتحاد السعودي على مدار الصيف الماضي، حيث انتهى به الأمر بالبقاء مع النادي اللندني.

مصادر مُقربة من موقع جول كشفت عن دخول باريس في مفاوضات جدية للتعاقد مع أكرد من وست هام خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لإعجاب المدرب الإسباني لويس إنريكي بقدراته.

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الفكرة الرئيسية في الوقت الحالي هي ضم المدافع المغربي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بعد نهاية هذا الموسم، وهي الصيغة التي يرفضها وست هام، حيث يشترط الهامرز التخلي عن اللاعب في صفقة بيع نهائي فقط.

ومع ذلك المحادثات تسير بشكل إيجابي بين الطرفين، باقتراح باريس استعارة أكرد مع جعل الشراء إلزاميًا في حالة وصوله إلى عدد معين من المباريات هذا الموسم، مع دفع قيمة إعارة كبيرة.

ومن جانبه يرحب الدولي المغربي بهذه الخطوة كثيرًا، ويعتبر العائق الوحيد هو ديفيد مويس الذي يتمسك باستمراره على الأقل حتى نهاية الموسم.

يذكر أن أكرد الذي انضم لوست هام في 2022 من ستاد رين، يتواجد حاليًا مع المنتخب المغربي للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، طمحًا في المساهمة بإنجاز تاريخي جديد لبلاده بعد التتويج بالمركز الرابع في كأس العالم قطر 2022.