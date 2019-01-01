خاص - يوفنتوس يفتح قنوات الاتصال من جديد مع إيكاردي

صفقة تبادلية محتملة بين إنتر ويوفي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد يوفنتوس لفتح باب التواصل مع إنتر ولاعبه ماورو إيكاردي بخصوص انتقال الأخير لصفوفه خلال الانتقالات الصيفية من جديد.

يوفنتوس حاول الصيف الماضي ضمن إيكاردي وإقناع إنتر بمبادلته مع جونزالو هيجواين، ولكن الصفقة لم تتم في نهاية الأمر.

وعلم "جول" أن فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، اتصل بزوجة ووكيلة إيكاردي واندا نارا لمناقشة كيفية نقل الأرجنتيني إلى تورينو.

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بعض من الكرات التي شاهدناها في كوبا أمريكا ⚽️ 🏆



ما هي الكرة المفضلة لديك؟🤔 pic.twitter.com/bLPau2GLBV — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 12, 2019

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وأشارت المصادر أن الاتصالات دارت كذلك بين الناديين، إذ يفضل إنتر مبادلة مباشرة بين إيكاردي وديبالا، ولكن لم يتضح موقف الأخير من الموافقة.

وأوضحت وسائل الإعلام المختلفة أن إيكاردي أصبح خارج حسابات إنتر ومدربه الجديد أنطونيو كونتي، ولكن لم يتلق حتى الآن أي عروض رسمية باستثناء من روما.

ويملك إيكاردي عقداً مع إنتر حتى 2021، وبه شرطاً جزائياً للأندية خارج إيطاليا مقابل 110 مليون يورو.