خاص | يوسف بلايلي يكشف حقيقة العروض السعودية

كشف النجم الجزائري؛ يوسف بلايلي، عن حقيقة ما تردد خلال الفترة الماضية حول تلقيه عروضًا من أندية سعودية خلال الفترة الماضية، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يوسف بلايلي أصبح لاعبًا حرًا حاليًا، بعد أن قام بفسخ عقده مع ناديه قطر القطري، وسط أخبارًا تتداول عن وجود عروضًا عربية وفرنسية وإسبانية للاعب الجزائري.

مراسل "جول" في قطر تحدث مع بلايلي عقب مباراة نهائي كأس العرب 2021 بين الجزائر وتونس، وسأله عن حقيقة الأخبار التي تشير إلى أنه تلقى عروضًا من المملكة العربية السعودية.

بلايلي نفى خلال تصريحاته كل ما تردد حول وصول عروضًا له من السعودية خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه مازال غير مرتبط بأي فريق حاليًا.تونس مثل نيمار ومباراة للعراك .. ردود أفعال تتويج الجزائر بكأس العرب

وبعد أن سأله بلايلي عن موقفه من الانضمام إلى نادي مونبيلييه الفرنسي، قال اللاعب الجزائري: "نعم هناك مفاوضات جارية حتى الآن بيني وبين مونبيلييه، ولكن لا جديد فيها".

وبذلك ينفي يوسف بلايلي كل ما تردد حول اقترابه من العودة مجددًا إلى الدوري السعودي للمحترفين، من بوابة الاتحاد أو أي فريق آخر كما تردد.

تونس مثل نيمار ومباراة للعراك .. ردود أفعال تتويج الجزائر بكأس العرب

وقاد بلايلي منتخب الجزائر للتتويج ببطولة كأس العرب 2021 لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على تونس بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على استاد البيت بمدينة الخور القطرية.