خاص | ياسين بونو يفاجئ الهلال .. "رد حاسم على اهتمام باريس سان جيرمان ومصير المشاركة في الأولمبياد"

بونو أحد أهم صفقات الهلال في السنوات الأخيرة..

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حسم النجم المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، قراره في "ملفين مهمين"، خلال صيف العام الحالي.

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بونو انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني؛ حيث توّج مع الفريق في موسمه الأول، بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين والسوبر المحلي، بالإضافة إلى التأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ضاربًا موعدًا ناريًا مع النصر.

ووفقًا لمصادر مقربة من بونو، تلقى الحارس المغربي اهتمامًا كبيرًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي القادم، مع رغبة ملحة من الاتحاد المحلي للعبة؛ لمشاركته مع المنتخب الوطني، في أولمبياد 2024.

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المصادر كشفت في تصريحات خاصة لموقع "كووورة"، مساء اليوم الثلاثاء، عن تجاهل حارس الزعيم، اهتمام نادي باريس سان جيرمان؛ حيث لا يفكر نهائيًا في الرحيل عن الهلال، خلال الميركاتو الصيفي القادم، حتى ولو كان ضامنًا للمشاركة أساسيًا، مع فريق العاصمة الفرنسية.

ونقلت المصادر عن ياسين بونو؛ بأنه يعيش مع أسرته في أجواء مريحة، بالعاصمة السعودية "الرياض"، مع رغبة قوية للمشاركة بقميص الزعيم الهلالي، في كأس العالم للأندية 2025.

وشددت على أن بونو يحصل مع نادي الهلال، على راتبٍ ضخم لم يكن يحلم به في أوروبا، يُقدر بـ10 ملايين يورو سنويًا؛ ما يجعل رحيله أمرًا صعبًا للغاية.

وبخصوص "أولمبياد باريس 2024".. أعلنت المصادر رفض بونو، المشاركة مع المنتخب الوطني، في هذه المنافسات؛ حيث حسم قراره بشكل نهائي، ولن يغيره أبدًا.

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