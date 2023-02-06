خاص | هل استجابت لضغوطات الجماهير؟ .. إدارة النصر تحدد مصير جارسيا

هزيمتان وأربعة تعادلات و11 انتصار هي حصيلة رودي جارسيا مع النصر منذ توليه المسؤولية

ضغوطات كبيرة تتعرض لها إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، من أجل إقالة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، في ظل الأداء غير المرضي الذي يقدمه الفريق تحت قيادته.

العالمي تعادل مؤخرًا أمام الفتح بصعوبة في الوقت القاتل بثنائية لكل منهما، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

لكن غضب الجماهير اشتعل قبل ذلك، إذ ودع الفريق كأس السوبر السعودي بالهزيمة أمام الاتحاد بثلاثية مقابل هدف وحيد، في أواخر يناير الماضي.

وعلم "GOAL" من مصادره الخاصة أن إدارة النادي العاصمي قررت تجديد الثقة في جارسيا، وعدم الاستجابة للضغوطات التي يتعرض لها والانتقادات، حفاظًا على استقرار الفريق فيما تبقى من مسابقة الدوري المحلي.

ويأتي تمسك مجلس مسلي بالمدرب الفرنسي في ظل تصدر العالمي لجدول ترتيب دوري روشن برصيد 34 نقطة، كان بها بطلًا للدور الأول من الموسم، متفوقًا في الأهداف على الشباب والاتحاد، صاحبي المركزين الثاني والثالث بنفس الرصيد من النقاط.