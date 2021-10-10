خاص | نيمار: أعتقد أن كأس العالم 2022 ستكون الأخيرة لي!

نيمار يتحدث عن كأس العالم 2022 وحالته الذهنية في فيلم وثائقي مع "DAZN".

اعترف البرازيلي نيمار بأنه لا يتوقع خوض نهائيات كأس العالم مرة أخرى بعد بطولة 2022 التي تقام في قطر، بعدما أثرت ضغوط اللعبة على جسده وعقله.

نيمار قاد محاولات منتخب البرازيل نحو حصد اللقب السادس في كأس العالم خلال نسختي 2014 و2018، لكن جهوده لم تكن كافية بعد خروج "السيليساو" من نصف النهائي وربع النهائي على التوالي.

ومع تبقي أكثر من عام بقليل على انطلاق النسخة المقبلة من كأس العالم، فإن نيمار غير متفائل بشأن تمديد مسيرته الدولية حتى كأس العالم 2026، التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ماذا قال نيمار؟

نجم باريس سان جيرمان قال في فيلم "DAZN" الوثائقي الجديد، "Neymar &The Line Of Kings": "أعتقد أن كأس العالم القادمة هي الأخيرة لي".

وأضاف: "أرى أنها الأخيرة لأنني لا أعرف ما إذا كانت لدي القوة العقلية للتعامل مع كرة القدم بعد الآن".

وتابع: "لذلك سأفعل كل شيء لأظهر بشكل جيد، وسأفعل كل شيء للفوز مع بلدي، لتحقيق حلمي الأكبر منذ أن كنت صغيرًا، وآمل أن أتمكن من تحقيق ذلك".

"I don't know if I have the strength of mind to deal with football any more."



Neymar expects the 2022 World Cup will be his last 🏆



Watch Neymar & The Line Of Kings now exclusively on DAZN https://t.co/uhtjETVSyP pic.twitter.com/Dyl4rDEHce — Goal (@goal) October 10, 2021

قصة نيمار مع كأس العالم حتى الآن

نيمار تذوق طعم المشاركة في كأس العالم مع البرازيل على أرضها في عام 2014، كان نجم برشلونة آنذاك حامل لواء فريق برازيلي حريص على الفوز بأول لقب له منذ عام 2002 أمام جماهيره في ملعب ماراكانا الأسطوري.

الأمر سارت وفقًا للخطة في المراحل المبكرة، حيث تقدم فريق المدرب لويس فيليبي سكولاري إلى دور الستة عشر بانتصارين وتعادل في دور المجموعات.

ثم في الدور الثاني تخطى عقبة تشيلي بركلات الترجيح، وجاءت مواجهة كولومبيا في دور الثمانية لتتحول إلى كابوس بالنسبة إلى نيمار.

أصيب المهاجم بكسر في الفقرات بعد تدخل أخرق من خوان زونيجا، وبينما تغلب منتخب البرازيل على جاره، غاب نيمار وتياجو سيلفا عن مباراة نصف النهائي ضد ألمانيا، والتي انتهت بفوز "المانشافت" بنتيجة 7-1 في خسارة تاريخية للبرازيليين.

وبعد أربع سنوات، واجه نيمار سباقًا مع الزمن لاستعادة لياقته قبل مونديال روسيا 2018، بعد أن غاب لثلاثة أشهر بسبب إصابة في القدم.

نيمار تمكن في النهاية من الدخول إلى قائمة البرازيل، وسجل هدفين في البطولة، لكنه لم يتمكن من إيجاد طريقة لتخطي منتخب بلجيكا وتيبو كورتوا، حيث سقطت البرزايل بنتيجة 2-1 في دور الثمانية.

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