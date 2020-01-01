خاص | ميسي يؤجل التفاوض حول مستقبله، وبروباجندا المرشحين كاذبة!

هل بدأ ميسي التفاوض مع أي فريق أو مرشح لرئاسة برشلونة حول مستقبله؟

يؤجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة في الوقت الحالي التفاوض مع أي طرف حول مستقبله في صفوف النادي الكتالوني أو حتى خارجه.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم من مصدر موثوق، حيث أن النجم الأرجنتيني يفضل التركيز على الجانب الرياضي في الوقت الحالي.

ويوافق ميسي في هذا الشأن والده خورخي الذي لم يتفاوض حتى الآن مع أي فريق بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني، بالرغم من التقارير المختلفة.

المزيد من الفرق

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن والد ميسي يتفاوض مع باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي حول مستقبل ليونيل.

وفي الوقت نفسه وبالرغم من التصريحات التي ملئت وسائل الإعلام، لم يحدث أي تواصل بين بيئة ميسي وأي مرشح لرئاسة برشلونة.

ويتواجد والد ميسي في الوقت الحالي بالأرجنتين منذ شهر سبتمبر الماضي، وهو ما أكده بنفسه في تصريح اليوم لنفي التفاوض مع باريس سان جيرمان.

والد ميسي يوضح حقيقة التفاوض مع باريس سان جيرمان في قنصلية قطر

وكان ميسي قد أثار الكثير من الجدل حول مستقبله في برشلونة بعدما طلب الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

جدير بالذكر أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويستطيع النجم الأرجنتيني أن يرحل من بعده بشكل مجاني.