خاص | بعد منافسة السعودية لمصر وقطر .. "كاف" يستقر على مستضيف سوبر الأهلي والزمالك

قمة مصرية مرتقبة في كأس السوبر الإفريقي..

اقتربت المملكة العربية السعودية، من الفوز بـ"استضافة" النسخة القادمة من بطولة كأس السوبر الإفريقي بين عملاقي مصر الأهلي والزمالك.

الأهلي يخوض بطولة كأس السوبر الإفريقي، بعد التتويج بلقب دوري الأبطال على حساب الترجي الرياضي التونسي؛ بينما تأهل الزمالك، عقب حصوله على "الكونفدرالية" أمام نهضة بركان المغربي.

وفي هذا السياق.. أعلن مصدر بالاتحاد الإفريقي في تصريحات خاصة مع موقع "كووورة"، تلقي "كاف" عرضًا - هو الأفضل ماليًا - من السعودية؛ لاستضافة كأس السوبر.

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المصدر كشف عن أن الاتحاد القاري للعبة، تلقى عرضًا آخر من قطر، إلا أنه كان أقل ماليًا مما عرضته السعودية؛ لذلك.. استقر المسؤولون على إقامة البطولة في المملكة، بشكل مبدئي.

وأشار إلى أن الاتحاد المصري عرض استضافة اللقاء، بوصفه ممثل الفريقين؛ لكن هذا الاقتراح يبقى الأخير في حسابات "كاف"، بالنظر للناحية التسويقية.

وأكد المصدر على أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لم يحدد موعد السوبر بين الأهلي والزمالك - حتى الآن -؛ لحين التنسيق مع الدولة المستضيفة.