خاص | مفاجأة سعودية جديدة .. تفاصيل عرض المملكة إلى الأهلي والزمالك

السعودية تواصل المفاجآت الرياضية..

المملكة العربية السعودية لا تكتفي بما حققته من طفرة هائلة في القطاع الرياضي، خلال الفترة القليلة الماضية، وتسعى لمواصلة استضافة أبرز الأحداث العربية والعالمية.

الحدث الجديد التي تعمل السعودية من أجل استضافته؛ هو كلاسيكو العرب الكبير بين الأهلي والزمالك المصريين، ضمن منافسات الدوري المحلي الممتاز.

وفي هذا السياق.. كشف مصدر من رابطة الأندية المصرية المحترفة، تفاصيل العرض السعودي؛ لاستضافة مباراتي الأهلي والزمالك، في الدوري المصري الممتاز، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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المصدر قال في تصريحات خاصة لموقع "كووورة": "العرض السعودي؛ جاء بعد نجاح تجربة استضافة لقاء القطبين في نهائي كأس مصر، يوم 8 مارس الماضي، على ملعب (الأول بارك) في العاصمة الرياض".

وأعلن أن العرض السعودي؛ يشمل استضافة العاصمة الرياض، لقاء الدور الأول بين الأهلي والزمالك، يوم 15 أبريل 2024، على ملعب نادي النصر "الأول بارك".

وأشار المصدر، إلى أن مباراة الدور الثاني بين عملاقي مصر؛ من المقرر أن تقام على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، يوم 25 يونيو 2024؛ إذا تم الموافقة على العرض السعودي، بشكل رسمي.

وأكد المصدر، على أن النادي الأهلي وافق رسميًا على اللعب ضد الزمالك، في المملكة العربية السعودية، في انتظار موقف القلعة البيضاء.

