خاص | مصدر بالاتحاد الآسيوي يكشف عن قرار محتمل ضد الهلال بسبب إصابات "كورونا"

إصابات كورونا تزيد من معاناة الهلال

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن قرار قد يتخذه ضد الهلال السعودي، في حالة عدم خوض الفريق لقاء شباب الأهلي المقرر له غدًا الأربعاء.

ويستعد الهلال لملاقاة نظيره شباب الأهلي، ضمن الجولة السادسة من منافسات دوري أبطال آسيا، بعد ضمان التأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

وقال مصدر خاص من داخل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لـ"جول"، إن في حالة عدم خوض الهلال مواجهة شباب الأهلي غدًا سيعد الفريق منسحبًا من البطولة.

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وكان المصدر قد كشف لـ"جول" أيضًا، أن حالات الهلال قد ارتفعت إلى 30 حالة، ما بين لاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل صفوف الهلال، قد يدفع الهلال لعدم خوض اللقاء بسبب عدم اكتمال الفريق.

وخاض الهلال اللقاء الماضي أمام شهر خودرو، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بـ11 لاعبًا أساسيًا و3 بدلاء فقط.