خاص | محاولات سعودية لنقل مباراة بولندا من ملعب المدينة التعليمية

هل يتم نقل مواجهة السعودية وبولندا إلى ملعب آخر؟

يستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره البولندي مساء يوم السبت المقبل، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2022، على ملعب المدينة التعليمية، ولكن هناك محاولات لنقل تلك المواجهة.

وأشارت مصادر "جول" إلى أن أحد المسؤولين داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم، يحاول مع اللجنة المنظمة لكأس العالم، نقل المباراة من ملعب المدينة التعليمية، بسبب الحضور الجماهيري الكبير المتوقع في تلك المباراة.

وأضافت المصادر أن محاولة نقل مباراة ببطولة كأس العالم 2022 ستكون صعبة للغاية، خاصة وأنه تم جدولة مباريات أخرى بالمونديال على الملاعب الأخرى.

ويسع استاد المدينة التعليمية الذي يقع في الريان، إلى 40 ألف مقعد فقط، في حين أن هناك أعداد كبيرة من الجماهير السعودية ستتوجه إلى قطر لمساندة الأخضر في مواجهة بولندا.

وأثار انتصار السعودية على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة الأولى، إعجاب جماهير الأخضر، وهو الأمر الذي جعلهم يتسابقون للتواجد في مباراة بولندا لمؤازرة الصقور.