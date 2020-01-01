خاص | مانشستر يونايتد يستعين بالعلاج النفسي لمساعدة لاعبيه خلال أزمة كورونا

نادي مانشستر يونايتد يستعين بالعلاج النفسي خلال جائحة كورونا لمساعدة لاعبيه على تجاوز الأزمة.

يمنح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اهتمامًا خاصًا للجانب النفسي الخاص بلاعبيه خلال الفترة الحالية التي تشهد عزلًا صحيًا لهم في منازلهم.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم، في ظل وجود رغبة حقيقية من النادي للتأكد من مرور لاعبيه من الأزمة الحالية دون أضرار نفسية تؤثر عليهم فيما بعد.

وتتم متابعة اللاعبين بشكل دوري من قبل مدربي الفريق عبر الإنترنت للتأكد من حالتهم الصحية والنفسية في ظل عدم قدرتهم على الاجتماع على أرض الواقع.

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وبحسب الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم فحوالي 1600 لاعب من كل أرجاء العالم كانوا يظهرون أعراض اكتئاب وقلق في ديسمبر الماضي.

وذكر الاتحاد في بيان سابق أصدره أن أعداد اللاعبين الذين يعانون اكتئاب قد ارتفعت بشكل غير مسبوق بسبب جائحة فيروس كورونا في الشهر الماضي.

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وقال بيل بيسويك الطبيب النفسي السابق في صفوف مانشستر يونايتد في تصريحات خاصة لجول.كوم: "الأمر أكثر خطورة على لاعبي كرة القدم من بقية الرياضيين، ففي كل الرياضات الأخرى يعتمد اللاعب على نفسه في كل شيء وتشجعه المؤسسة المنتمي لها على ذلك".

وأضاف: "عمل هؤلاء وحدهم يعد معتاد بالنسبة لهم، والظروف الحالية لن تؤثر فيهم كثيرًا عكس نجوم كرة القدم الذين يحتاجوا الكثير من المساعدة، ودائمًا ما تطلب منهم أنديتهم ألا يفكروا".

جدير بالذكر أن نجوم مانشستر يونايتد يجروا تدريبات فردية في منازلهم ويجتمعوا بشكل يومي عبر الانترنت مع مدربهم أولي جونار سولشاير لحين يحصل النادي على الموافقات على استئناف التدربيات في مقره.