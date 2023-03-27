خاص| مارتينيز: ليونيل ميسي لم يرد سوى كأس العالم وكان سيبدله بكراته الذهبية

حارس الأرجنتين يكشف قرارًا مثيرًا لميسي من أجل كأس العالم

تحدث إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى منتخب الأرجنتين، عن تفاصيل جديدة خاصة بتتويج بلاده ببطولة كأس العالم قطر 2022 ونجم المنتخب ليونيل ميسي.

وقاد ميسي الأرجنتين للتتويج بلقب مونديال قطر على حساب حامل اللقب منتخب فرنسا عن طريق ضربات الجزاء الترجيحية، وأضاف اللقب الثالث للأرجنتين في التاريخ ولقبه الأول معهم.

وقال مارتينيز في تصريحات خاصة لموقع "جول" :"من الجميل اللعب مع ميسي إنه شيء سأفتخر بإخباره لأولادي وأحفادي عندما نكون جميعًا أكبر سنًا لكن كما تعلم عندما نكون معًا يكون واحدًا منا وهذا هو سبب نجاح هذه المجموعة من اللاعبين".

وتابع: "علينا احترام كل ما حققه في كرة القدم وكل ما يريده هو الفوز مع المنتخب، كان يقول ذلك لي كان مستعدًا لتبديل جوائز الكرة الذهبية من أجل كوبا أمريكا وكأس العالم رأيته يقول ذلك عندما كنا نعود من البرازيل إلى الأرجنتين وكان يحمل الكأس".

وأضاف حارس أستون فيلا: " ميسي قال لي هذا هو الشيء الوحيد الذي أريده في مسيرتي الكروية" وقلت "أنا كذلك!" شعرت بالفخر لتلك اللحظة لأنني ساعدت في تحقيق حلمه لقد فاز بكل شيء على مستوى النادي لكنه لا يزال يفتقد شيئًا ".

وواصل تصريحاته قائلًا: "عندما تدرك ما مر به في مسيرته فهذا ضخم بدأت مسيرتي على أعلى مستوى متأخراً بعض الشيء لكنه فاز بكأس العالم في سن الخامسة والثلاثين عندما فاز إنزو فيرنانديز بها وهو في سن الـ21 فقط!".

وحقق منتخب الأرجنتين فوزًا على بنما الأسبوع الماضي بنتيجة 2-0 وسيختتموا مبارياتهم الدولية الودية باستضافة كوراكاو يوم الأربعاء القادم.