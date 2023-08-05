خاص | كريستيانو رونالدو الجديد .. الهلال يهدد بـ"خطف" خليفة عثمان ديمبيلي من برشلونة

هل يكون صفقة "السوبر ستار" في الهلال؟ّ!

GOAL

لا يزال البحث جاريًا في نادي الهلال السعودي، عن نجم "سوبر ستار"؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

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الهلال تعاقد مع 4 صفقات رسمية، في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ وهم المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، ولاعب الارتكاز البرتغالي روبن نيفيش، ومتوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، بالإضافة إلى الجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا.

وفي هذا السياق.. علم موقع "GOAL" من مصادره الخاصة، أن الإدارة الهلالية، قدّمت عرضًا رسميًا إلى البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول، في الصيف الحالي.

وكشفت المصادر، عن أن صفقة فيليكس، "منفصلة" عن المفاوضات الجارية لضم النيجيري فيكتور أوسيمين، أو الصربي أليكساندر ميتروفيتش؛ وليست بديلة عنهما.

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وتريد إدارة أتلتيكو مدريد، التخلص من النجم البرتغالي، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ ما يجعل صفقة انتقاله إلى الزعيم، متوقفة على "موافقة" اللاعب نفسه.

ويعتبر جواو فيليكس، أحد الأسماء المطروحة للانضمام إلى العملاق الإسباني برشلونة، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ لتعويض رحيل الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، إلى باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن فيليكس البالغ من العمر 23 سنة، والذي عُرِف باسم "كريستيانو رونالدو الجديد"، في بداية مسيرته الكروية، صرح أمام العالم أجمع؛ بأن حلمه منذ الطفولة؛ هو ارتداء قميص نادي برشلونة؛ إلا أن الأزمة المالية التي يُعاني منها الأخير، قد تقف عائقًا أمام ذلك.

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