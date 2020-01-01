خاص | كامل الموسى: العامل النفسي سيحسم ديربي جدة .. والأهلي الأقرب

كامل الموسى يتحدث عن ديربي جدة

يوم الأحد المقبل يشهد إقامة مباراة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، ضمن الجولة 24 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يسعى لكسر احتكار الأهلي في السنوات الأخيرة لديربي جدة، والراقي يحاول الحفاظ على المركز الثالث الذي انتزعه مؤخرًا.

وتواصل "جول" مع كامل الموسى نجم الأهلي والهلال والمنتخب السعودي السابق، للحديث عن الديربي الذي سيقام الأسبوع المقبل.

- ذكريات الديربي دائمًا تكون جميلة، ماهو أبرزها بالنسبة لكامل الموسى ؟

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أجواء الديربي جميلة جدًا من المباريات المنتظرة وأبرزها نهائي كأس الملك في ملعب الأمير عبدالله الفيصل عندما فزنا بركلات الترجيح.

- 8 مواسم في الدوري والأهلي مسيطر على مبارياته ضد الاتحاد .. ماهو السبب ؟

السبب الزاد البشري في الأهلي أفضل وأجهز إضافة إلى استقرار الأهلي بشكل أفضل من الاتحاد.

- وفقًا لغياب 4 عناصر أجنبية من الأهلي أمام الاتحاد، كيف سترى حظوظ الأهلي للظفر بنقاط المباراة؟

بمشاهدتنا للفريقين بعد العودة الأهلي أفضل بمراحل من الاتحاد لكن الديربي يعتمد على العامل النفسي الأهلي يمتلك لاعبين احتياط أفضل من الاتحاد حتى في غياب بعض اللاعبين الكبار في الفريق.

- مباريات الديربي واستعداداتها تختلف عن المباريات العادية ؟

مباريات الديربي تعد نفسها واللاعبين يجهزوا لها تلقائيًا لكن على المستوى الإداري والشرفي تكون التحركات أكثر.

- كيف تكسب مباريات الديربي ؟

بالهدوء والاستعداد النفسي الجيد وعدم شحن عناصر الفريق بشكل مبالغ فيه.

- هل تغيير المدربين بكثرة خلال الموسم الواحد يؤثر على اللاعبين مهما كانت نجوميتهم؟

طبعًا لكل مدرب فلسفته ومجموعة لاعبين مناسبين للمدرب والتغيير يعطل ويأخر من فهم اللاعب للمدرب.

- على من يراهن كامل الموسم من لاعبين الأهلي في ديربي جدة؟

أعجبت بأداء عبدالرحمن غريب وسوزا وجاهزيتهم بعد العودة أتوقع أن يكون لهم بصمة في المباراة.

- هل الأهلي بحاجة لقلب دفاع أجنبي ؟

الأهلي بحاجة للتنظيم بقدوم طلال عبسي بجوار معتز هوساوي، دفاع الأهلي لا يحتاج لمدافع أجنبي وهناك الخبرانى مدافع جيد جداً.

- توقعاتك لديربي جدة .. من سيفوز ؟

أتوقع فوز الأهلي 2/0.