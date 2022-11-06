خاص | قبل كلاسيكو السيدات .. لماذا تم إخلاء ملعب ريال مدريد من الجماهير؟

إنذار كاذب في ملعب ألفريدو دي ستيفانو قبل كلاسيكو السيدات!

شهدت مباراة ريال مدريد كاستيا وبونتيفيدرا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو مُطالبة الأمن من الجماهير إخلاء الملعب بشكل سريع دون إبداء أي أسباب.

مباراة كتيبة راؤول جونزاليس في الأسبوع ال11 من الدوري الإسباني الدرجة الثالثة، مرت باضطراب بعد إطلاق إنذار بمغادرة الملعب قبل حوالي 20 دقيقة من نهاية المباراة.

وكشف مراسلنا في ملعب دي ستيفانو أنه عند الدقيقة 66 حذروا عبر مكبر الصوت بمغادرة الملعب بهدوء وحذر، وبعد فحص موجز للملعب، وخلال أقل من خمس دقائق عاد المشجعون والصحفيون مرة أخرى إلى المدرجات بشكل طبيعي واستؤنفت المباراة.

وحاول مراسل جول الحصول على استفسارات من أفراد الأمن لكن لم يرغب أحد في التحدث عما حدث.

ويزعم الأمن في الملعب أن جهاز استشعار الإنذار تعطل أو أن شخص ما قد لمسه عن طريق الخطأ وقاموا بالإخلاء للتحقق والتأكد من عدم وجود أي شيء غريب ولكن كل شئ كان على ما يرام، مما يعني أنه إنذار كاذب.

يذكر أن ملعب ألفريدو دي ستيفانو سيستضيف اليوم مباراة كلاسيكو السيدات بين ريال مدريد وبرشلونة.