خاص | على غرار محمد صلاح .. نجم المغرب يوافق على عرض الاتحاد وعقبة تقف في طريقه!

ثلاثة أيام فقط أمام الاتحاد، ونجم المغرب يترقب بعد إغرائه بـ"عشرة أضعاف" راتبه الحالي!

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من جديد، يحصل نادي الاتحاد السعودي على موافقة أحد اللاعبين، لكن تبقى العقبة ناديه، لكن هذه المرة في مركز الدفاع، وليس الجناح كمحمد صلاح؛ محترف ليفربول الإنجليزي، الذي يرحب بالانتقال لدوري روشن السعودي إلا أن مسؤولي الريدز يرفضون الرضوخ لأي إغراء مالي.

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العميد يسابق الزمن حاليًا لتدعيم دفاعه، في ظل تراجع الإسباني سيرخيو راموس عن موافقته على العرض، بعدما وصله عرض من ناديه السابق إشبيلية الإسباني في الساعات الأخيرة قبل إتمام اتفاقه مع النادي الجداوي.

أمام الاتحاد ثلاثة أيام فقط قبل انتهاء الميركاتو الصيفي، لتدعيم قلب دفاعه، وهو المركز الذي يعاني من أزمة به، بعد تعرض مدافعه المصري أحمد حجازي لقطع في الرباط الصليبي، غيابه لنهاية العام الجاري على الأقل.

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وفي هذا الشأن، علم "GOAL" من مصادره الخاصة دخول المغربي نايف أكرد؛ محترف وست هام يونايتد الإنجليزي، اهتمامات الاتحاد، وسط ترحيب كبير من اللاعب.

وأوضحت مصادرنا أن النادي السعودي عرض على أكرد تقاضي أكثر من عشرة ملايين يورو سنويًا، أي ما يقارب عشرة أضعاف ما يتقاضيه حاليًا في الدوري الإنجليزي.

لكن تبقى العقبة هي رفض وست هام التفريط في المغربي حاليًا، كونه أحد الركائز الأساسية في الفريق، ولا يمكن تعويضه قبل يناير المقبل، في ظل إغلاق الميركاتو الصيفي في إنجلترا لأبوابه بالفعل.

جدير بالذكر أن صاحب الـ27 عامًا انضم لوست هام في صيف 2022م، ولا يزال عقده يمتد لنهاية موسم 2026-2027م.

وكان المغربي ضمن نجوم أسود الأطلس الذين حققوا الإنجاز العربي في كأس العالم قطر 2022م، بالوصول لنصف نهائي، واحتلال المركز الرابع.

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