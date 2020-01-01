خاص | علي الحسن: عليّ التطوير من نفسي ولاعب الأهلي ساهم في ظهوري

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جول النسخة العربية أجرى حوارًا مع نجم وسط النصر.

برز اسمه مع المنتخب السعودي الأولمبي، في بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، وأصبح واحدًا من أهم عناصر فريقه الفتح، ليصبح هدفًا لعديد من الأندية، حتى تعاقد معه نادي النصر، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة 5 سنوات، إنه لاعب الوسط علي الحسن.

بدايته كانت مع نادي الفتح في فريق الشباب، والذي تألق معه، حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول عام 2018، لينضم إلى صفوف المنتخب الأولمبي السعودي، ويقدمه معه مستوى مميز.

موقع "جول" أجرى حوارًا مع لاعب وسط نادي النصر، إليكم ما جاء به..

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نوح الموسى لاعب الأهلي الحالي، هو من ساهم بدخولي إلى نادي الفتح من خلال فئة الأولمبي، حيث تواصل مع أحد الأصدقاء المقربين اسمه عبدالله العباد وطلب منه ترشيح أحد اللاعبين الذين ينشطون في الأحياء، بدأت بخوض تجربة في نادي الفتح لمدة 3 أيام، وبعدها انضممت بشكل رسمي للفتح.

من أول من وثق بعلي الحسن في نادي الفتح والمنتخب السعودي؟

في نادي الفتح الكابتن فتحي الجبال الذي كان بمثابة الأب لي، وفي المنتخب السعودي الكابتن سعد الشهري من منحني الفرصة.

كل الأنظار متجهة نحوك منذ كأس آسيا تحت 23 سنة، كيف تتعامل مع الأمر؟

الحمد لله في تلك البطولة قدمت مستوى ممتاز، وأمر طبيعي أن المنتخب يبرزك للعالم والأندية تشاهدك بشكل أكبر، في الفتح كنت اقدم مستويات ولكن القليل من كان يشاهدك، ولكن في المنتخب كانت النظرة لي بشكل واسع، وهذا كان دافع لي من أجل التألق.

ما تأثير تأجيل أولمبياد طوكيو عليكم؟

بالعكس التأجيل في مصلحتنا لأنه عطانا وقت أكثر للاستعداد.

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كيف ترى معسكر المنتخب السعودي الأولمبي؟

المعسكر جميل ولعبنا فيه مع منتخب جنوب إفريقيا، وهو أحد المنتخبات المتأهلة للأولمبياد من قارة إفريقيا، مثل هذه المباريات مفيدة لنا عندما تلعب مع منتخبات أقوى منك بدنيًا، والحمد لله استفدنا من ذلك.

ما هو طموحك القادم مع المنتخب سواء على مستوى الأولمبي أو المنتخب الأول مستقبلًا؟

بالنسبة مع المنتخب الأولمبي فنحن نرغب بتقديم مستويات مشرفة في أولمبياد طوكيو تليق بشعار المملكة العربية السعودية، وعلى مستوى المنتخب الأول فأتمنى التواجد في كأس العالم 2022.

هل يلعب حجم النادي دورًا في انضمام اللاعبين للمنتخب؟ أم إمكانات اللاعب هي الفيصل الحقيقي؟

بلا شك، إمكانيات اللاعب هي الفيصل الحقيقي، حتى لو كان اللاعب في أندية الكبيرة.

ما رأيك في الإشادة التي وجهها السيد هيرفي رينارد بمستواك الفني، ولكنه يرى بأن تشارك باستمرار مع النصر ومنتخب 23 حتى يتابعك .. ماذا ننتظر منك في القادم؟

كل لاعب في الأولمبي يتمنى أن يكون متواجدًا في المنتخب الأول، ولكن هذا شيء ليس بيد اللاعب، أنا كلاعب محترف علي أن أطور من مستواي، وأكون حاضرًا وجاهزًا لأي محفل يحتاجني فيه رينارد.

الخانة المفضلة لك .. المحور الدفاعي أو المحور هجومي؟

أنا ألعب في الخانتين، في الأولمبي مع الفتح كنت صانع ألعاب، ولكن في الفريق الأول اختلف الوضع وأصبحت ألعب في خانة المحور الدفاعي، أنا ألعب في الخانتين وأحب ألعب في الخانتين أيضًا.