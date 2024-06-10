خاص | عرض من الاتحاد لـ"قاهر الهلال" .. والنصر قد يخطف الصفقة

صفقة كبرى تشعل الصراع بين الاتحاد والنصر..

يعمل مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، على حسم صفقة أجنبية "مهمة"؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

الاتحاد أعلن في اليومين الماضيين، تفعيل بند شراء الثنائي سعد الموسى وأحمد الغامدي، من الاتفاق السعودي، مع تمديد إعارة حامد الغامدي من نفس النادي، إلى جانب التوقيع مع الحارس الشاب حامد الشنقيطي.

ووفقًا لمصدر بنادي الاتحاد، مساء اليوم الإثنين، قدّم مسؤولو العميد، عرضًا إلى المغربي سفيان رحيمي، مهاجم فريق العين الإماراتي؛ لضمه إلى صفوفه بشكل رسمي.

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المصدر الاتحادي أكد على أن رحيمي، الذي تألق في دوري أبطال آسيا 2023-2024، وقاد العين للتتويج باللقب؛ هو أولوية الإدارة، في الميركاتو الصيفي.

وفي نفس السياق.. اعترف مصدر آخر في النصر السعودي لـ"كووورة"، أن مسؤولي العالمي، مهتمين بالتعاقد مع المهاجم المغربي؛ لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الجديد.

لكن على الرغم من ذلك.. المصدر النصراوي نفى تقديم أي عرض للاعب سفيان رحيمي - حتى الآن -، أو الدخول في أي مفاوضات رسمية معه.

جدير بالذكر أن رحيمي، سجل 3 أهداف في النصر، ومثلهم في شباك الهلال؛ ليساهم في إقصاء عملاقي السعودية، من دوري ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024، على التوالي.