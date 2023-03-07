خاص | ضجة محمد العويس .. حقيقة أزمة نشبت في الهلال قبل مواجهة الفتح

بينما الهلال منشغل بمؤجلاته في دوري روشن السعودي، هناك من يدعي أن أزمة نشبت في غرف خلع الملابس بين الحارس محمد العويس وأعضاء الجهاز الفني للفريق.
الزعيم استضاف الفتح أمس الإثنين، وتلقى الهزيمة بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب الملز، ضمن مؤجلات الجولة الـ18 من دوري روشن.
وادعى الإعلامي سعيد أبو داهش أن العويس أحدث ضجة كبيرة في الغرف قبل لقاء الفتح، بعدما علم بخروجه من التشكيل الأساسي للفريق، رغم حراسته لعرين الفريق في المباراتين الماضيتين على حساب زميله عبد الله المعيوف.
لكن بالرجوع لأحد الأصدقاء المقربين للعويس، أكد لـ"GOAL" أنه لا صحة لما تردد عن افتعال الحارس لأزمة، مشددًا على وحدة الفريق وعلاقة صديقه القوية بكافة زملائه.
ونقل صديق الحارس على لسانه: "علاقته جيدة بالجميع، ويرى أن المجموعة تكمل بعضها البعض، ومن المستحيل أن يعترض أو يفتعل أزمة".
جدير بالذكر أن العويس لم يشارك إلا في مباراتين فقط مع الزعيم الموسم الجاري في مختلف البطولات، إذ قاده للفوز أمام أبها 2-1 ثم تعادل أمام الوحدة 3-3 وكلتاهما في دوري روشن.
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