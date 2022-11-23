خاص| سفيان بوفال: هذه المباراة الأولى فقط.. ونسعى للفوز على بلجيكا

المغربي الدولي يتحدث لـ"جول" بعد التعادل البطولي للمغرب مع كرواتيا

أدلى الدولي المغربي سفيان بوفال بتصريحات خاصة لـ"جول" عقب مباراة المغرب وكرواتيا في افتتاحية مشوار أسود الأطلس بكأس العالم 2022 والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال بوفال عقب المباراة: "هذه أول مباراة في البطولة لا ينبغي نسيان ذلك، الفريق كله يلعب تحت قدر من الضغط ولا يريد أي لاعب فعل أي خطأ، دائمًا ما تكون المباراة الأولى صعبة وهامة".

وبسؤاله عن المباراة المقبلة لأسود الأطلس ضد بلجيكا في الجولة الثانية، قال بوفال: "سنتحمل مسؤوليتنا ونعرف ما فعلناه جيدًا وسلبيًا في المباراة الأولى".

وأردف: "إن شاء الله سوف نبذل قصارى جهدنا للحصول على النقاط الثلاثة".

وشارك بوفال لمدة 65 دقيقة من عمر مباراة المغرب وكرواتيا قبل أن يستبدله المدرب وليد الركراكي ويحل عبد الصمد الزلزولي بدلًا منه.