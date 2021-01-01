خاص | ستانلي: لم أندم على انتقالي للزمالك .. وهذا الفارق بين الدوري السعودي والإماراتي والمصري

النسخة العربية لموقع "جول" يجري حوارًا مطولًا مع النيجري ستانلي أوهاويتشي نجم القادسية السعودي..

هو أحد أبرز المحترفين الذين تناقلوا بين الثلاث الدوريات العربية الأبرز خلال السنوات الماضية، بين الدوري المصري مع الزمالك ثم القادسية السعودي، وبعدها إلى عجمان الإماراتي، ليعود مجددًا إلى الفريق السعودي، النيجيري ستانلي أوهاويتشي، الذي استطاع أن يبني له شعبية كبيرة في جميع الفرق التي لعب لها، في حوار خاص مع النسخة العربية من موقع جول.

بدأ ستانلي مسيرته في بلاده نيجيريا مع فريق بيلسا ثم انضم إلى هيرتلاند، ومنها احترف في إسبانيا رفقة نادي أتلتيكو بالياريس الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، ثم انضم إلى سليما واندرارز المالطي، وبعدها انضم إلى نادي وادي دجلة بالدوري المصري، ومنه إلى الزمالك، وبعدها انضم إلى القادسية الذي لعب في صفوفه موسم قبل أن تتم إعارته إلى عجمان الإماراتي لمدة موسم، ليعود مجددًا مع بداية الموسم قبل الماضي إلى القادسية.

ونجح النجم النيجيري في قيادة القادسية للصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين مع بداية الموسم الحالي، ليقدم أداء مميز، ويقود فريقه لتحقيق نتائج رائعة، ليحتل القادسية المركز الثامن بترتيب.

وحرص جول على إجراء حوار خاص مع النجم النيجيري، جاء كالآتي..

أنت كثير الترحال، لكن القادسية أكثر نادٍ استمريت معه تقريبًا، ما الذي دفعك للبقاء به رغم هبوطه في موسم 2019-2020؟

بالنسبة للترحال، لعبت في مصر ومالطا وفرنسا وإسبانيا ومن ثم الإمارات والسعودية، لم أكن متواجدًا مع القادسية عندما هبط الفريق، وعدت للفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى ومن ثم صعدنا سويًا.

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لماذا لم تنتقل نهائيًا للزمالك من وادي دجلة ورحلت إلى السعودية؟

كرة القدم عبارة عن تحديات، لعبت سنة في الزمالك وسنتين في وادي دجلة، لدي أصدقاء كثر في الزمالك، ولكن مجيء إلى السعودية من أجل تحدي جديد.

تلعب مع القادسية في عدة مراكز هجومية، جناح ومهاجم متقدم ومهاجم متحرك أو صانع لعب، أيهم المفضل لك؟

على حسب تكتيك المدرب، أفضل أن أكون كجناح أيمن.

حظيت بفرصة للعب في ثلاثة دوريات كبرى كالسعودية ومصر والإمارات، حدثنا عن الاختلافات بينهما.

في مصر: دوري إفريقي لم يختلف عن بقية الدوريات الافريقية التي تعتمد على القوة البدنية، كذلك التنافس فيه قوي لعدم وجود لاعبين أجانب كثر.

في السعودية: هنا 7 أجانب، عندما يتم اختيارهم بعناية يساعد أكثر على لعب دوري بمستوى عالي جدًا، وعندما يكون اللاعبين المحليين على توافق في المستوى مع اللاعبين الأجانب فهذا يعطيك مستوى مميز.

في الإمارات: هو دوري قوي وعلى الرغم من قلة عدد اللاعبين الأجانب، إلا أنه يعتمد على اللاعبين الأجانب بشكل أكبر من الدوري السعودي والمصري.

هل تلقيت عروضًا من قبل للعب لأحد كبار السعودية؟

أنا مركز مع الفريق حاليًا، أتمنى أن أنهي الموسم بشكل ممتاز قبل التفكير في الرحيل لأي وجهة أخرى.

هل تحدث معك مواطنك إيجالو قبل الانضمام للشباب؟ وهل من نصيحة تُوجهها له؟

لا توجد علاقة بيني وبين إيجالو على الصعيد الشخصي، ولكن عندما علمت بقدومه تواصلنا مع بعض وحدثته عن الوضع في السعودية بشكل عام.

من أكثر لاعب سعودي يلفت نظرك؟ ومن أكثر أجنبي؟

لاعب سعودي / سالم الدوسري هو الأفضل.

لاعب أجنبي / أسبريا وجيمس من القادسية، من خارج القادسية كاريلو ولكن رقم 1 هو ستانلي "ضاحكًا".

أيهم الأفضل من وجهة نظرك؛ جوميس أم السومة أم حمد الله؟

جميعهم على مستوى عالي، لكن بالنسبة لي هو جوميس.

دعنا ننتقل لفترة لعبك للزمالك، كان لديك عرضين من الأهلي والزمالك وفضلت الثاني، هل تشعر بالندم؟

لم أشعر بالندم عندما وقعت للزمالك، هما أفضل فريقان في افريقيا، وأنا على تواصل مع جماهير الزمالك وذكرياتي أجمل مع الزمالك.

وحاليًا إذا قدم لكل الأهلي والزمالك عرضين، أيهم ستختار؟

بالطبع الزمالك.

من كان أكثر من يساعد في الزمالك؟

كان هناك مؤتمرًا صحفيًا وحضرت من أجله، ولكن بعد نهايته طلبوا مني أن أدخل الحصة التدريبية، ولم يكن معي حذاء رياضي، فقام محمود عبد الرازق شيكابالا بإعطائي الحذاء الخاص به، كذلك مصطفى فتحي ومحمود الونش, بالإضافة إلى معروف يوسف.

هل تلقيت عروضًا مصرية بعد رحيلك عن الزمالك؟

نعم تلقيت عروض عديدة في أوقات متفرقة.

هل الزمالك كان يستحق البطولة الافريقية عام 2016 وقت تواجدك مع الفريق؟

نعم استحقينا اللقب، عملنا بشكل جيد، ولكن هناك موقف صعب كنا نمر به بسبب اصابة لاعبين وخروج لاعبين لأسباب مختلفة، حيث لم نكن نملك وقتها سوى 14 لاعب فقط.

ما الفارق بين خسارة الزمالك في نهائي افريقيا 2020 و2016؟

لم أتذكر 2020 لأني كنت مع فريق آخر، لكن 2016 كانت هزيمة صعبة بالنسبة لنا وكانت بنتيجة 3-0.

كيف كان تعامل مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور معك؟

كان يتعامل معي كوالد, هو يساعدني في كل شيء ويعاملني بشكل جيد.

هل بالفعل مرتضى منصور كان يتدخل في التشكيل وعمل الجهاز الفني؟

هذه أمور تحدث بين الإدارة والجهاز الفني، ولم أكن مهتمًا في هذه الأمور، كنت أهتم بداخل الملعب أكثر.

من أفضل لاعب بالزمالك برأيك خلال الفترة الحالية؟

محمود عبد الرازق شيكابالا.

الجماهير ترى أن الجيل الحالي هو الأفضل للزمالك لكنه لا يقدم الأداء الذي يليق به، ما رأيك؟

الفريق الحالي من ضمن الأفضل، ولكن كرة القدم مجنونة ومع الفريق الجيد لا يمكن أن تحقق شيء.

من هو أفضل مدرب تعاملت معه بالدوري المصري؟ ومن الأفضل بالدوري السعودي؟

في مصر مؤمن سليمان، حمادة السويركي.

في السعودية، يوسف المناعي واحد من أفضل المدربين هذا الموسم.

أخيرًا، أين سنرى ستانلي في الموسم المقبل؟

بعد نهاية الموسم لكل حادث حديث، ربما في الإمارات أو أبقى هنا في السعودية.