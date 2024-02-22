خاص | روديجر : نحن هنا من أجل المال، وأردت الذهاب لباريس سان جيرمان!

أسرار خاصة من مسيرة النجم الألماني

يصنف المدافع الألماني أنطونيو روديجر بأنه من أكثر اللاعبين "جنونًا" في العالم، ولكن مسيرة نجم ريال مدريد مليئة بالكواليس والأسرار الأخرى.

صاحب الـ30 سنة تحدث في حوار حصري مع موقع "جول" للتطرق إلى العديد من الأمور الخاصة بنشأته، وفترته مع تشيلسي، ومدربه الأفضل، ورحلته الحالية مع العملاق الإسباني.

وقال روديجر عن نشأته كطفل:"ليس في ذهني الكثير لأكون صادقًا، لكن ما يبقى في رأسي دائمًا هو هدف زين الدين زيدان في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2002 ضد باير ليفركوزن".

وأضاف:"جورج ويا كذلك لعب دورًا كبيرًا بالنسبة لي في ذلك الوقت، لأنه كان الإفريقي الوحيد الحاصل على الكرة الذهبية، وبعد ذلك رونالدو الظاهرة في عام 2002، من المؤسف أنه هزم ألمانيا في نهائي كأس العالم، ولكن لا يزال مصدر إلهام بالنسبة لي".

وعن تسريحة رونالدو الغريبة وقتها:"اعتقدت أنها كانت رائعها وقد حصلت عليها أيضًا".

وعن نشأته الصعبة:"المكان الذي نشأت فيه يجعل من الصعب عليك أن تقول لا لبعض الإغراءات، لا نحتاج إلى خداع أي شخص، فنحن هنا جميعًا من أجل المال، ولكنه ليس الشيء الأكثر أهمية، الحمد لله أن كرة القدم بالنسبة لي كانت طريقي للخروج من أي معاناة".

روديجر تعامل مع العديد من المدربين الرائعين مثل لوتشيانو سباليتي، فرانك لامبارد، توماس توخيل، أنطونيو كونتي، ومدربه الحالي كارلو أنشيلوتي، وكان عليه اختيار الأفضل من بينهم.

النص الأصلي للحوار من النسخة الألمانية

وقال مدافع ريال مدريد:"لو كان علي اختيار واحدًا فسيكون توماس توخيل، تعاملت معه بشكل جيد وطبيعته الصادقة تناسبني جدًا، وكذلك فهمه التكتيكي يُبهرني".

وعن المدربين الطليان:"متطلبون بشكل كبير، ربما أنشيلوتي يختلف قليلًا، ولكن كونتي كان يحتاج الكثير من الانضباط في الناحية التكتيكية وأيضًا سباليتي مدرب رائع بالنظر إلى ما قدمه مع نابولي".

رغبته في الانتقال لباريس بموسم 2019/2020 بسبب الخلاف مع فرانك لامبارد في تشيلسي:"أردت أن أذهب بعيدًا والعمل مع توماس توخيل في باريس سان جيرمان، هذه كانت أمنيتي ولكن هذا لم يحدث، بعدها انتقل توخيل من باريس لتشيلسي وفزنا بدوري الأبطال معًا".

وخلال حديثه أشاد روديجر بكارلو أنشيلوتي وطريقته الخاصة في إدارة ريال مدريد، كما أعرب عن تفاؤله بفوز الفريق بلقب الدوري هذا الموسم وكذلك المنافسة على دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى طموحه للوصول إلى أعلى مكان ممكن مع ألمانيا في يورو 2024.