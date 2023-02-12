خاص | مثلنا السعودية خير تمثيل .. رامون دياز يرد على "الشامتين" بخسارة الهلال

المدرب الأرجنتيني يتحدث لـ "جول" عن إنجاز الهلال

علق النجم الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق نادي الهلال، على الإنجاز الذي حققه فريقه ببطولة كأس العالم للأندية 2022.

وحصل الهلال على الميدالية الفضية في مونديال الأندية، بعد الخسارة في المباراة النهائية على يد ريال مدريد الإسباني، في إنجاز تاريخي بالكرة السعودية.

وقال دياز خلال تصريحات خاصة لـ"جول": "سعداء جدًا وفخورين بما قدمه هؤلاء الأبطال في هذا المحفل العالمي، لما قدموا مستويات عالية سواء لياقيًا أو تكتيكيًا أو فنيًا في هذا المشوار الصعب لنا بالمونديال".

واستطرد قائلًا: "ورغم كل الظروف التي كانت صعبة علينا والمستوى المذبذب الذي قدمناه من قبل، إلا أن اللاعبين كانوا في درجة من التركيز كانت عالية جدًا، وأهنئ هؤلاء الأبطال الذين مثلوا السعودية أفضل تمثيل".

جاء ذلك بعد دقائق من وصول بعثة نادي الهلال إلى العاصمة السعودية الرياض، قادمة من المغرب.