خاص | حقيقة اتفاق الهلال مع جينارو جاتوزو .. وفهد بن نافل في ورطة بباريس

جديد ملف المدير الفني لنادي الهلال قبل بداية الموسم الرياضي 2023-2024

لا يزال ملف المدير الفني الجديد لنادي الهلال، هو الشغل الشاغل لمجلس إدارة فهد بن نافل، مع قرب بداية معسكر الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الهلال دخل في مفاوضات مع أكثر من اسم عالمي؛ لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجديد، كما ترددت أنباء عن حصوله على موافقة الإيطالي جينارو جاتوزو.

وفي هذا السياق.. علم موقع "جول"، من مصادره الخاصة، أن الإدارة الهلالية، لم تتفق مع أي مدرب - حتى الآن -، وأن البحث لا يزال جاريًا، لحسم هذا الملف.

المصادر كشفت عن أن بن نافل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الهلال "غير الربحية"، طار بنفسه إلى العاصمة الفرنسية باريس؛ لمحاولة الاتفاق مع مدرب جديد، في أسرع وقتٍ ممكن.

لكن الأزمة الكبرى التي تواجه الزعيم الهلالي حاليًا؛ هي أن جميع المدربين العالميين، الذين تم التفاوض معهم، يرفضون تدريب الفريق الأزرق؛ ما يضع الإدارة في ورطة حقيقية أمام الجماهير.

جدير بالذكر أن الهلال أعلن رحيل الأرجنتيني رامون دياز وجهازه الفني بالكامل؛ بعد نهاية عقودهم بختام الموسم الرياضي الماضي 2022-2023، والذي اكتفى فيه الفريق الأول، بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، مع الحصول على المركز الثاني في دوري أبطال آسيا ومونديال الأندية.