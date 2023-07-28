خاص | "حصل على ثروة مالية للرحيل" .. النصر يفسخ عقد محترفه

أحمد فرهود
Al Nassr_Players Pose_20230720(C)Getty Images
النصرجونزالو مارتينيزدوري روشن السعوديانتقالات

النصر يتخلص من محترفه أخيرًا

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توصل مجلس إدارة نادي النصر، إلى اتفاق مع أحد محترفي الفريق الأول لكرة القدم، لفسخ عقده بشكل رسمي، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

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النصر يعمل على الإحلال والتجديد، في صفوف الفريق الأول؛ بعد الموسم الصفري في 2022-2023؛ حيث تعاقد مع 3 صفقات رسمية - حتى الآن -؛ وهم الظهير البرازيلي أليكس تيليس، ولاعب الارتكاز الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، بالإضافة إلى متوسط الميدان الإيفواري سيكو فوفانا.

وعلم "GOAL" من مصادره، أن الإدارة النصراوية، فسخت عقد النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم؛ لعدم الحاجة إلى خدماته، في الفترة القادمة.

وكشفت المصادر، عن أن بيتي البالغ من العمر 30 سنة، حصل على كامل مستحقاته المتأخرة، بالإضافة إلى قيمة السنة المتبقية من عقده مع قلعه العالمي؛ للموافقة على الرحيل في الصيف الحالي.

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ولم يتضح بشكل رسمي، المبلغ الذي دفعه النصر؛ إلا أن صحيفة "الرياضية"، كانت قد أكدت في وقتٍ سابق، على أن راتب اللاعب السنوي مع الفريق، يُقدر بـ4.5 ملايين دولار، أي ما يقرب من 17 مليون ريال سعودي، يضاف إليهم بالطبع مستحقاته المتأخرة.

جدير بالذكر أن بيتي مارتينيز، انضم إلى الفريق النصراوي في صيف 2020، قادمًا من أتالانتا يونايتد الأمريكي؛ مسجلًا 13 هدفًا وصانعًا 10 آخرين، خلال 58 مباراة رسمية في مختلف المسابقات؛ حيث غاب عن كثير من اللقاءات؛ بسبب مشاكل في القلب، إلى جانب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي أيضًا.

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