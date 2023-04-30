خاص | حارس أوراوا مشيدًا بجمهور الهلال: مواجهتهم رائعة

الإشادة بعد الدعم الرائع للهلال في استاد الملك فهد الدولي في ذهاب نهائي دوري الأبطال

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لفت جمهور الهلال السعودي نظر زيون سوزوكي؛ حارس مرمى أوراوا ريد الياباني، إذ خرج مشيدًا به عقب مواجهة الفريقين.

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الفريقان تقابلا بالأمس، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، في لقاء انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال سوزوكي، خلال تصريحات خاصة لـ"GOAL": "المباراة كانت صعبة للغاية، بحكم أنها خارج ديارنا، الهلال الفريق جيد للغاية ولديه مشجعين رائعين، وكانت المباراة رائعة بشكل عام".

جدير بالذكر أن لقاء الإياب من المقرر أن يقام في السادس من مايو المقبل في سايتاما، لحسم بطل القارة، بينما يدخل الزعيم اللقاء في غياب نجمه سالم الدوسري، الذي تعرض للطرد المباشر في الذهاب، لتعديه على لاعب الخصم دون كرة.

Shahid