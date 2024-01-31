خاص | جول يكشف موقف مانشيني وجهازه من مواصلة عمله مع المنتخب السعودي

الحديث ازداد بعد خروج الأخضر من كأس آسيا عن مستقبل المدرب الإيطالي

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أحاطت الشكوك بمستقبل الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي بعد الخروج من كأس آسيا إثر الخسارة أمام كوريا الجنوبية في دور الـ16، خاصة في ظل اللقطة الجدلية للمدرب قبل تنفيذ الركلة الأخيرة في ركلات الترجيح.

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الأخضر كان متقدمًا على خصمه بهدف نظيف حتى الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، حين سجل الكوريون هدف التعادل ليمتد اللقاء إلى أشواط إضافية ثم ركلات الترجيح، والتي لم تبتسم للسعوديين وشهدت لقطة أثارت استياء الجميع في المملكة وهي مغادرة مانشيني للملعب بعد إهدار عبد الرحمن غريب لركلته وقبل تنفيذ تلك الأخيرة والحاسمة لكوريا.

ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة أكد أنهم سيجلسون مع المدرب ويطلبون تفسيرًا لما حدث، واصفًا إياه بغير المقبول أبدًا، وقد ذهب بعض الإعلاميين للمطالبة بإقالة المدرب وفسخ عقده واصفين ما فعله بقلة الاحترام للأخضر وجمهوره.

مصدر مقرب من الجهاز الفني للمنتخب السعودي تحدث لمراسلنا في الدوحة، ماجد جزر، مؤكدًا بقاء المدرب السابق للمنتخب الإيطالي وكامل جهازه الفني في مناصبهم، وموضحًا أنهم جميعًا يرغبون في مواصلة التجربة ولديهم حماس كبير لذلك نافيًا أي نية للرحيل.

يُشار إلى أن عقد مانشيني وجهازه المعاون يستمر حتى كأس آسيا 2027 والتي ستنظم في السعودية.

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