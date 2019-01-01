خاص جول - لومالا يوضح حقيقة مفاوضاته مع بيراميدز

لومالا يكشف لـ"جول" أخر تطورات مفاوضات بيراميدز لضمه

محمود ضياء فيسبوك تويتر

أكد عبده لومالا لاعب المنتخب الأوغندي وسيريانسكا السويدي، على وجود مفاوضات من جانب بيراميدز المصري لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتشرت تقارير صحفية مؤخرًا حول اقتراب لومالا من الانضمام لبيراميدز، بعد منافسة قوية من بعض الأندية في المفاوضات مع اللاعب.

وتواصل "جول" مع لومالا للتأكد من صحة مفاوضات بيراميدز، وهل يرغب في ارتداء قميص الفريق في الموسم المقبل أم لا؟

وقال لومالا في تصريحات خاصة لـ"جول" : "نعم هناك مفاوضات قوية مع بيراميدز المصري للانضمام له خلال الموسم المقبل، ووصلت إلى مراحل متقدمة خلال الساعات الأخيرة".

وأضاف: "تلقيت أكثر من عرض خارجي خلال الفترة الأخيرة من الدوري الإسباني وأيضًا من بلجيكا، لكنني أحب إفريقيا كثيرًا".

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وتابع لومالا : "أحب إفريقيا كثيرًا وأعشق التواجد بها، ولكن لم يتم الاتفاق على أي شيء نهائي مع بيراميدز، ولكن قد تكون مصر هي وجهتي المقبلة في مسيرتي بكرة القدم".

وأردف المهاجم الأوغندي خلال تصريحاته، أنه تحدث مع الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز قبل المفاوضات وأن المدير الفني ساعده كثيرًا في مسيرته الكروية ومع منتخب أوغندا.

وكان الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز الحالي ومنتخب أوغندا السابق، تولى تدريب الفريق المصري عقب كأس الأمم الإفريقية وهو من طلب التعاقد مع لومالا.