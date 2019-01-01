خاص - جول| لاسارتي: المقارنة بين مارادونا وميسي مقيتة

مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي المصري يؤكد على رفضه للمقارنة بين كل من ليونيل ميسي ودييجو مارادونا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي المصري والسابق لريال سوسيداد الإسباني أن المنتخب الأرجنتيني يستحق أكثر مما يحصل عليه مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لاسارتي خلال حوار خاص مع النسخة الإسبانية من جول.كوم، وأكد خلالها أن الفريق لم يكن محظوظًا في السنوات الأخيرة.

وقال لاسارتي: "نحن جميعنا لدينا الشعور أن منتخب الأرجنتين لديه من الإمكانيات ما يمنحه أكثر مما يحققه في الفترة الأخيرة، أعتقد أن كرة القدم لم تكن عادلة معهم، لقد وصلوا للكثير من النهائيات ولم يتمكنوا من الفوز بأي منها".

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وأضاف: "دومًا ما يتم إلقاء اللوم على ميسي، الأمر يبدو كأنه محاصرًا طوال الوقت، وليس بشكل جيد، الأمر مؤلم أن تنظر لمسيرة ليونيل مع المنتخب وتراها دون ألقاب".

وأكمل: "المقارنة بين ميسي ومارادونا مقيتة، من الصعب للغاية أن ننظر لهما ونبدأ في وضع المقارنات بينهما".

جدير بالذكر أن المنتخب الأرجنتيني كان قد ودع كوبا أمريكا الأخيرة من نصف النهائي أمام البرازيلي عقب الخسارة بهدفين نظيفين وصاحب المواجهة الكثير من الجدل بسبب قرارات الحكم وغياب الإعادة التلفزيونية وتصريحات ليونيل ميسي.