خاص جول - كشف حقيقة رفض جوميس تجديد عقده مع الهلال

جوميس يُعد أحد أبرز الهدافين للفريق الهلالي

كشف مصدر مسؤول بنادي الهلال السعودي عن حقيقة الأنباء التي أشارت إلى رحيل المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميس نهاية الموسم الحالي 2019\2020.

وينتهي عقد جوميس مع الهلال نهاية الموسم الجاري، حيث كان قد وقع عقدًا لمدة موسمين في صيف 2018 قادمًا من جلطة سراي التركي.

وقال المصدر المسؤول في تصريح لجول أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل لم تتطرق لملف تجديد عقد المهاجم الفرنسي حتى الآن حتى يرفض اللاعب التجديد.

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وأضاف المصدر أن الرغبة لدى اللاعب البقاء موسم آخر مع الفريق، وقد يتم حسم هذه الأمور خلال الفترة المُقبلة.

وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع وجود تقارير تؤكد رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف الزعيم والعودة إلى منافسات الدوري التركي من جديد.

يُذكر أن جوميس يُعد أحد أبرز الهدافين للفريق الهلالي وساهم في حصول الفريق على لقب دوري أبطال آسيا 2019 والتواجد ببطولة كأس العالم للأندية.