خاص جول .. قطر تستضيف باقي مباريات دوري أبطال آسيا

اتجاه لكي تكون قطر هي الدولة المستضيفة للمباريات المتبقية بغرب آسيا بفضل جاهزية ملاعبها

كشفت مصادر خاصة لجول عن وجود اتجاه داخل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاستكمال بطولة دوري أبطال آسيا في دولة واحدة بنظام دورة مجمعة.

المصادر كشفت لجول عن وجود اتجاه لكي تكون قطر هي الدولة المستضيفة للمباريات المتبقية بغرب آسيا بفضل جاهزية ملاعبها.

وقد يكون الاستقرار على قطر بسبب أن أغلب الملاعب مكيفة، وذلك للتغلب على ارتفاع درجة الحرارة خلال الأشهر المُقبلة بجميع دوري غرب آسيا.

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ويأتي اختيار قطر بعد تصويت أغلب الأندية على هذا المقترح لإيجاد لعودة المسابقة القارية من جديد.

وسيضع الاتحاد الآسيوي في الفترة المقبلة لائحة جديدة معتمدة لاستكمال البطولة وفقًا لمقترحات تضمنت استكمال دوري المجموعات بإقامتها بمباراة واحدة فقط وليس ذهابًا وإيابًا وأيضًا الأدوار النهائية.

وسيتم حسم الأمر خلال الأسبوعين المقبلين خاصًة لمنح الأندية فرصة كافية للاستعداد للعودة لاستئناف المباريات مرة أخرى.

يُذكر أن دوري أبطال آسيا متوقف في الوقت الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا خلال الأشهر الماضية في جميع أنحاء العالم.