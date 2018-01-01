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خاص جول - دومبيا يتلقى عروضًا أوربية بعد تألقه أمام ريال مدريد

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لاعب العين الإماراتي صاحب الـ29 عامًا محط أنظار الأندية الأوروبية

أبدت بعض الأندية الأوروبية اهتمامها بالمالي تونجو دومبيا، لاعب وسط فريق العين الإماراتي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه مؤخرًا، خاصة في كأس العالم للأندية.

دومبيا انضم لصفوف العين خلال شهر أكتوبر الماضي، قادمًا من فريق دينمو زغرب الكرواتي، في صفقة انتقال حر.

وأشارت مصادر خاصة لـ"جول" إلى أن هناك بعض الأندية الأوروبية أعجبت بأداء دومبيا بعد مباراة ريال مدريد، لم يفكروا به منذ رحيله إلى زغرب في عام 2017.

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وبعد ظهوره بمستوى رائع في مباراة ريال مدريد، أصبح دومبيا محط أنظار تلعي من الأندية الأوروبية.

وأجرى ناديان من الدوري الفرنسي، اتصالات مع الوفد المرافق للاعب، للسؤال عن إمكانية العودة إلى فرنسا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بالإضافة إلى نادي ألماني آخر.

وبالرغم من ارتياح دومبيا في نادي العين الإماراتي، إلا أنه مهتمًا بالعودة إلى أوروبا مرة أخرى.

 
 

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