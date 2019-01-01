خاص جول | حارس النجم الساحلي يوضح سبب فوز الزمالك

الزمالك خطف من النجم فوزاً غير مريحاً في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أوضح مكرم بديري، حارس مرمى النجم الساحلي أن استغلال الزمالك للفرصة التي سنحت له في مباراة الفريقين، هي سبب الفوز عكس ما حدث مع النجم الذي لم يستغل الفرص.

وحقق الزمالك فوزاً صعباً، على حساب النجم الساحلي بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال بديري في تصريحات خاصة بموقع جول: "خسرنا الشوط الأول في مصر، مازال لدينا شوطاً ثانياً في سوسة إن شاء الله سنعمل على الترشح للنهائي".

وواصل: "إن شاء الله تكون إصابة بن عمر بسيطة، ويلحق بنا في المباراة القادمة"

وتابع حديثه قائلاً: "احنا متعودين على الجمهور والضغط، الذي صنع الفارق اليوم هو استغلال الزمالك للفرصة التي جاءت له، بينما فشلنا في استغلال فرصنا".

برأيك من هو أفضل لاعب في المباراة🤔



(@ZSCOfficial :📸) pic.twitter.com/JqafFKqNrW — جول مصر (@goaleg) April 28, 2019

وحول غياب فرجاني ساسي عن اللقاء، قال حرس المرمى: "الجميع يعلم إمكانيات فرجاني ساسي، بالتأكيد غيابه أثر على الفريق، أتمنى له الشفاء العاجل".

الجدير بالذكر أن مباراة العودة، بين النجم والزمالك ستكون يوم الأحد القادم 5 مايو في سوسة، وسيلعب الفائز في النهائي أمام الفائز من نهضة بركان المغربي والصفاقسي التونسي.