خاص جول| إدريس فتوحي: سأقرر مصيري مع دبا بنهاية الموسم الحالي

أفضل لاعب باختيار الجمهور في الدوري الإماراتي قد يرحل عن فريقه بنهاية الموسم

كتب: بلال محمد - متابعة: صبري السيد وخالد الحربي

أكد إدريس فتوحي لاعب دبا الفجيرة، أنه سينتظر نهاية الموسم حتى يقرر مصيره بالبقاء مع فريقه، أو الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وحصل المغربي، إدريس فتوحي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي باختيار الجمهور، خلال حفل الأفضل الذي أقيم اليوم.

وقال أفضل لاعب في الإمارات باختيار الجمهور في تصريحات خاصة لموقع جول: "سعيد بالجائزة، لم أتوقع أبداً الفوز بها".

وواصل: "لدي الكثير من العروض من أندية، ترغب في التعاقد معي، أن راض عن مستواي، لدي طموح باللعب في نادي كبير".

⚡️ “إليكم جوائز الأفضل في دوري الخليج العربي هذا الموسم 🔝”https://t.co/rBcsOW9nco — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 17, 2019

وأتم تصريحاته قائلاً: "إذا هبط دبا، سيكون من الصعب الاستمرار معهم، لقد قررت تأجيل مصيري مع الفريق حتى نهاية الموسم".

ويحتل دبا المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفجيرة صاحب المركز قبل الأخير، والإمارات صاحب المركز الثاني عشر، ويتبقى مباراة حتى نهاية المسابقة.

وسجل المغربي صاحب الـ 29 عاماً ستة أهداف مع فريقه وصنع اثنين، مع فريقه في 21 مباراة خاضها بالدوري هذا الموسم.