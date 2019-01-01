خاص جول – أشرف حكيمي: هذا هو سبب فوزنا على ساحل العاج

المغرب حققت فوزها الثاني اليوم في كأس الأمم الأفريقية

كتب: بلال محمد - متابعة: ماجد جزر

كشف أشرف حكيمي، لاعب المنتخب المغربي عن سبب فوز منتخب بلاده على حساب ساحل العاج اليوم، ووصل أسود الأطلس إلى دور الـ 16

وساهم أشرف حكيمي، في فوز منتخب بلاده على حساب ساحل العاج اليوم بهدف دون رد في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من كأس الأمم الأفريقية.

وقال أشرف حكيمي في تصريحات خاصة لموقع جول، عند سؤاله هل يمكنك اعتبار المغرب في المربع الذهبي: "لا نقوم بحساب الأمور بهذه الطريقة".

وواصل: "نحن نسير وفقاً لتعليمات المدرب، خطوة بخطوة سبب الفوز اليوم هو الالتزام بتعليمات الجهاز الفني، وهذا ما سنقوم به كل مباراة".

♦️"أداء يدعو للفخر"

♦️ "الروح القتالية تصنع الفارق"



إليكم أبرز ردود الأفعال بعد فوز المنتخب المغربي على ساحل العاج 👇

🔗 https://t.co/foJUWwC2ju pic.twitter.com/xjGbrwCWT1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 28, 2019

وتابع: "لا يمكن الحديث عن الأدوار المتقدمة الآن، هذا ليس أسلوب المدير الفني، وأحب أن أوجه الشكر للجمهور الذي دعمنا اليوم".

الجدير بالذكر، أن المنتخب المغربي ضمن وصوله إلى دور الـ 16 بعد وصوله للنقطة السادسة في المجموعة الخامسة، ليصبح رابع فريق يلحق بمصر ونيجيريا والجزائر.