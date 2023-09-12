خاص | تير شتيجن: برشلونة يتخذ قرارات صحيحة لكن مؤلمة .. وربما يعود ميسي!

النجم الألماني يتحدث لـGOAL

أكد مارك أندريه تير شتيجن نجم منتخب ألمانيا وبرشلونة أن عودة ليونيل ميسي للنادي الكتالوني هو أمر مرحب به طوال الوقت.

جاء هذا في حوار خاص له مع النسخة الألمانية من GOAL وموقع SPOX حيث تحدث عن الوضع المالي لبرشلونة وجهود الإدارة لتحسين الأمور.

وقال شتيجن: "الجميع هنا يدرك الوضع المالي للنادي، لكننا لا نتحدث عنه، نحن نعرف أن الإدارة تقوم بكل شيء ممكن حتى تحسن الفريق بالرغم من الوضع الراهن".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "في السنوات الماضية كان هناك الكثير من القرارات الصحيحة التي اتخذت وتسببت في تحسين وضعنا ماليًا ورياضيًا، لكن بعضها كان مؤلمًا بالأخص تلك التي كانت تخص رحيل البعض".

وأردف عن فشل عودة ليونيل ميسي: "عودته كانت لتكون إضافة لنا، ربما يعود في مناسبة أخرى في مرحلة ما، برشلونة كان الجزء الأكبر من حياته، والبعض هنا لا يزال على تواصل معه".

جدير بالذكر أن تقارير سابقة كانت قد ذكرت أنه هناك خلاف بين تير شتيجن وميسي، وأن العلاقة بين الثنائي ليست في أفضل حالاتها.