خاص | تغير مفاجئ في مستقبل محترف النصر .. التجديد اقترب

يبدو أن المفاجآت ستظل هي عنوان نادي النصر الكبير حتى بعد انتهاء الموسم الرياضي

بعد أيام قليلة للغاية من نهاية الموسم الرياضي في المملكة العربية السعودية، شهد مستقبل أحد "أجانب" الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تطورًا مفاجئًا.

النصر ودع موسم 2022-2023 بدون أي لقب، على الرغم من ضمه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بين صفوفه، والذي تم التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي الماضي؛ لمدة موسمين ونصف.

وعلم "جول" من مصادر مقربة من متوسط الميدان البرازيلي لويز جوستافو، أن اللاعب على أعتاب تجديد عقده مع نادي النصر، والذي ينتهي بختام الشهر الحالي؛ وذلك على الرغم من أنباء رحيله.

وأكدت المصادر، على أن جوستافو البالغ من العمر 35 سنة، يشعر براحة كبيرة في المملكة، وأبدى رغبة في الاستمرار مع قلعة العالمي.

ومن المقرر أن يصل وكيل أعمال النجم البرازيلي إلى السعودية، خلال الأيام القليلة القادمة؛ لعقد جلسة مع الإدارة النصراوية، برئاسة مسلي آل معمر، والاتفاق على بنود العقد الجديد.

جدير بالذكر أن لويز جوستافو، انضم إلى نادي النصر في صيف 2022، ولمدة موسم رياضي واحد فقط؛ حيث سجل 6 أهداف وصنع 4 آخرين، خلال 32 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.