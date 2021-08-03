خاص | تشيلسي يواصل الركض خلف لوكاكو.. وإنتر في حيرة

تشيلسي مستمر في الضغط على إنتر من أجل التعاقد مع روميلو لوكاكو.

يواصل إنتر الإيطالي تمسكه بخدمات البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم الفريق، رغم الضغط الذي يمارسه تشيلسي الإنجليزي لاستعادة خدمات لاعبه السابق.

ولا يزال تشيلسي مستمرًا في محاولته للتعاقد مع لوكاكو، رغم أن اللاعب نفسه يرفض فكرة العودة من جديد إلى الدوري الإنجليزي.

لوكاكو يرفض العودة إلى الدوري الإنجليزي بعد سخرية الصحافة من وزنه، وعدم حصوله على دعم من تشيلسي خلال الفترة التي لعب فيها في "ستامفورد بريدج".

وسبق وأن رفض إنتر عرضًا من تشيلسي وصلت قيمته إلى 80 مليون يورو، حيث تتمسك إدارة "النيراتزوري" بالمهاجم البلجيكي، رغم الحاجة إلى سيولة مالية كبيرة لتحسين ميزانية النادي.

ما هو عرض تشيلسي الجديد لضم لوكاكو؟

كشفت مصادرلـ "جول" أن تشيلسي قدم عرضًا جديدًا إلى إنتر في محاولة لضم لوكاكو، يتمثل في تقديم 118 مليون يورو بالإضافة إلى حصول النادي الإيطالي على خدمات الظهير الإسباني ماركوس ألونسو.

وأكدت مصادرنا أن إنتر رفض العرض بشكل مباشر، لكن أشارت في الوقت ذاته إلى أن الوضع قد يتغير لأن تشيلسي اقترب إلى الحد الذي يمكن أن يرضخ فيه النادي الإيطالي ويتخلى عن خدمات لوكاكو.

ما موقف إنتر من رحيل اللاعب؟

مشاكل إنتر المالية معروفة للجميع، لكنه يواصل تمسكه بالمهاجم الذي ساعد الفريق على الظفر بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، لكن إذا ارتفع عرض تشيلسي إلى 130 مليون يورو، فإن "الأفاعي" قد يفكر في بيع لوكاكو.

صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أشارت إلى أنه في حالة ارتفع عرض تشيلسي إلى 130 مليون يورو، فإن إدارة إنتر ستفتح المجال أمام بيع لوكاكو، لكنها ستسأل اللاعب أولًا عما يريد أن يفعله.

ويحتاج إنتر إلى بيع واحد من مهاجميه خلال الصيف الحالي، لكن بقاء لوكاكو يعد أولوية، وإذا كان بطل الدوري الإيطالي سيبيع أحد مهاجميه، سيكون الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الذي ينتهي عقده في يونيو 2023 ولم يوافق وكيله على التمديد.

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